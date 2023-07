Lídia Franco é homenageada com mural em Lisboa

A atriz Lídia Franco é homenageada com um mural com o seu rosto em Benfica, na capital.

As homenagens com amplas pinturas nas paredes das cidades já não é nova e tem vindo a ser tendência. Primeiro, foi o mural em homenagem à escritora Agustina Bessa-Luís. Este próximo foi noutro ponto do país, em Lisboa.

Mudou-se a localização, mudou-se a arte. O mural pintado em Benfica, na capital, foi feito em homenagem a Lídia Franco. A peça pode ser apreciada na Estrada de Benfica é da autoria da artista Daniela Guerreiro. O mural evoca à atriz residente em São Domingos de Benfica e um dos grandes nomes da representação nacional.

A pintura retrata uma imagem muito fiel ao rosto da atriz, de 79 anos. O desenho foi criado a convite da junta de freguesia do local.

Face à homenagem, Lídia Franco agradeceu o gesto no Facebook, onde partilha uma imagem do mural. “Obrigada à Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e à pintora Daniela Guerreiro”, escreveu a atriz.