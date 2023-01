Liliana Aguiar e Francisco Nunes terminam casamento

Liliana Aguiar e Francisco Nunes decidiram colocar um ponto final no relacionamento, depois de terem começado a namorar em 2017 e subido ao altar em 2018.

A comentadora dos “reality shows” da TVI separou-se do “mental coach” após terem estado a viver uma fase menos boa na relação durante vários meses, de acordo com o “The Mag”.

Os dois ainda tentaram resolver os problemas conjugais, mas não foi possível e acabaram por terminar o relacionamento de seis anos depois no início deste ano, segundo o mesmo site.

Recentemente, Liliana Aguiar anunciou que iria fazer uma pausa nas redes sociais. Esta pausa terá sido para se focar na relação com Francisco Nunes e tentar resolver a situação pelo lado positivo.

O ex-casal tem em comum o filho, Santiago, de três anos. Por sua vez, a também apresentadora é mãe de Salvador, fruto do relacionamento terminado com José Carlos Pereira, e Miguel, que nasceu durante a relação anterior com António Miguel Tavares.