Liliana Aguiar e Inês Simões: um vaivém de farpas

Liliana Aguiar e Inês Simões têm andado a trocar farpas. Inês arrasa Liliana, Liliana responde de forma dura a Inês.

A troca de farpas e respostas duras entre ambas as comentadoras já tem duração de alguns dias. Liliana esteve de férias com o filho mais velho para celebrar o aniversário de 18 anos e, entre publicações, ficou a ideia que Francisco Nunes, companheiro da comentadora, estava presente – após Liliana apresentar queixa de violência doméstica, que mais tarde retirou.

Esta situação foi alvo de comentário no programa da noite do quarto canal de terça-feira, dia 20 de junho, no qual Inês Simões criticou Liliana Aguiar e a postura que tomou. “O que me parece é que a Liliana usou aqui a comunicação social, a imprensa, quando lhe apeteceu para colocar nas suas redes sociais o post que quis, os stories que quis, no fundo para dizer que era vítima de violência doméstica”, começou.

“Ela tem que ter sempre aqui alguma atenção – ou deveria – porque é mãe e as crianças em casa veem é os exemplos dos pais. O que me parece aqui é que a Liliana usou a comunicação social para atingir o marido e que acabou por fazer as pazes com ele, acabou por ficar tudo bem e agora, para não se enrolar mais nestas conversas e para não se enrolar mais nas justificações que dá, acabou por dizer que não faz mais comentários e que não vai falar mais deste assunto”.

Inês terminou dizendo que Liliana Aguiar bloqueou-a nas redes sociais. “Ela bloqueou-me das redes sociais dela, portanto eu não tenho acesso. Não sei porque é que ela me bloqueou, porque eu nunca lhe fiz mal nenhum”.

No dia seguinte aos comentários feitos por Inês Simões, Liliana reagiu ao que foi dito sobre bloquear Inês: “Eu o quê? Nunca o fiz nem sei de onde vem esta barbaridade. Enfim… E que tal falarem delas próprias, com quem andam a sair, a jantar, a dormir…. Tão fácil criticar…”.

Na noite passada, o tema voltou a ser comentado no “TVI Extra” e Inês Simões deu resposta a Liliana. “Acho curioso a Liliana saber mais da minha vida do que eu própria… No entanto, quando vou [sair] sou eu que pago o jantar, não deixo que ninguém pague o jantar, ao contrário dela”, acusou.

“A minha vida sempre foi pautada pela independência, não recebo pensão de alimentos, não dependo de nenhum homem”, continuou a comentadora.

“O que eu disse no programa foi que ela usava a comunicação social, quando foi altura em que revelou o que se passava sobre violência doméstica, e usou as redes para inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Depois, parece que reatou o relacionamento, e partir daí, fechou a fonte. Não podemos só abrir a porta à comunicação social para parcerias, e depois fechar a porta…”, rematou.