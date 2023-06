Liliana Aguiar pondera ir viver para o Dubai com Francisco Nunes

A modelo Liliana Aguiar fez revelações surpreendentes durante o programa “TVI Extra”, sobre uma alegada mudança para o Dubai.

Liliana Aguiar enviou um áudio, que acabou por ser transmitido durante o programa “TVI Extra”, que, na ausência de Flávio Furtado, foi conduzido por Alice Alves, a esclarecer os rumores de uma alegada mudança para o Dubai.

“Em relação à minha ida de férias, estou muito feliz. Vou para um país que gosto muito, tenho lá pessoas amigas, estive lá há pouco tempo e foi sempre um país que visitei com vontade de um dia poder viver lá porque se identifica muito comigo. Vou de férias mas, obviamente, também com o objetivo de trabalhar, até porque já tenho muitas coisas em mente”, referiu.

Algumas notícias davam conta de que a modelo iria fugir para os Emirados Árabes Unidos: “Não vou fugir. Não vou porque aqui não tenho emprego. Não, eu aqui não é uma questão de ter emprego, eu não me adapto e não consigo estar a trabalhar da forma como querem que eu trabalho”, notou.

No fim do áudio, Liliana Aguiar explicou que só vai de férias e até revelou a data de regresso: “A verdade é que eu, neste momento, só vou de férias, e voltarei no início de agosto provavelmente com algumas novidades”.

Recorde-se que Liliana Aguiar e o atual companheiro, Francisco Nunes, protagonizaram uma polémica que envolveu, inclusive, uma queixa de violência doméstica por parte da modelo.

O casal, que tem um filho em comum, Santiago, acabou por resolver as adversidades e encontra-se agora a viver momentos de paz.