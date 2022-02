Liliana Almeida ameaça fazer greve de fome se queixa contra Bruno de Carvalho não for retirada

Liliana Almeida tem vivido dias de emoções fortes com a expulsão de Bruno de Carvalho do “Big Brother Famosos”, na TVI, e a queixa apresentada contra ele, por comportamentos “ameaçadores”, no Ministério Público pela Comissão para a Cidadania e Igualdade Género.

A cantora sente-se a desesperada e ameaçou fazer greve de fome caso as queixas contra o empresário não sejam retiradas.

“Só me vejo a fazer uma coisa muita doida: que é uma greve de fome. Acredito que nos momentos de rutura, entregarmos mesmo o que temos de mais precioso, que é o nosso corpo e a nossa alma a uma causa, eu acho mesmo que trará sempre a alguma coisa”, disse no confessionário.

A ex- Non Stop também desabafou com Jorge Guerreiro que lhe disse: “Não te leva a lado nenhum. Percebo-te. Seria uma coisa para marcar uma posição, para aquilo que se está a passar, mas aí as pessoas podem questionar: ‘então mas ela está lá dentro a fazer greve de fome em vez de estar lá fora a resolver a situação e a dar voz à coisa?’”

“Não queria que ele passasse por uma situação injusta. Isto é muito injusto. Isto está-me a deixar louca, isto é só ridículo. Quero apertar-lhes os calos, como eles fizeram a nós”, retorquiu Liliana.