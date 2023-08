Liliana Campos atira-se a Catarina Furtado a propósito dos “ovários” da Seleção: “Falta de gosto terrível”

Catarina Furtado recorreu às redes sociais para apoiar a seleção feminina de futebol. Liliana Campos criticou a escolha de palavras da apresentadora.

Aquando a saída da equipa portuguesa do Mundial Feminino de Futebol, várias foram as celebridades a demonstrarem o seu apoio e respeito às “Navegadores”. Catarina Furtado foi uma das figuras públicas. Nas suas redes sociais, fez uma publicação a felicitá-las. “Estamos a aplaudir-vos de pé, miúdas extraordinárias! É preciso ter uns grandes ovários”, lê-se na legenda da partilha da apresentadora da RTP1.

Contudo, a escolha das palavras usadas por Catarina Furtado não agradou a todos, nomeadamente Liliana Campos. A partilha da apresentadora da RTP foi analisada no programa “Passadeira Vermelha” e, para Liliana, as palavras escolhidas não foram as melhores.

“Acho isso muito feito. Muito, muito feio. Acho que essas comparações são desnecessárias. Há aqui uma analogia ao que se diz dos homens. Acho uma falta de gosto terrível”, disse Liliana Campos.

“É essa coisa de ridicularizar e colocar no ponto de vista oposto… Acho que estas comparações já não deviam existir. Elas são muito boas, mas não tem de se dizer que são tão boas como estes que têm uns grandes não sei quantos. São ambos muito bons. Não preciso desta frase”, atirou a apresentadora do “Passadeira Vermelha”.