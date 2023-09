Liliana Campos muda de visual e aparece com cabelo curto: “Faz bem mudar”

Uma mudança de visual pode ser boa para a autoestima e Liliana Campos decidiu apostar no cabelo mais curto com a cabeleireira Lúcia Piloto.

Liliana Campos decidiu mudar de visual e recorreu à sua “segunda mãe, amiga e confidente”, a cabeleireira Lúcia Piloto. Com o cabelo pelos ombros, a apresentadora mostrou o seu novo visual nas redes sociais e deixou uma bonita mensagem à profissional.

“Já aqui tenho partilhado o amor que sinto pela minha querida Lúcia, mas todas as palavras são poucas diante de tudo aquilo que eu sinto. Tem sido desde os meus 15 anos uma segunda mãe, amiga e confidente. Sempre me senti sua. Mais uma lá em casa e no coração, sempre a senti minha. Agora, mais do que nunca”, começou por escrever.

“Além de tudo o que nos une, tenho o privilégio de o meu cabelo estar nas suas mãos desde sempre. Só quem já sentiu as mãos da Lúcia Piloto vai perceber quando digo que tem mãos de fada e que naquele momento o nosso cabelo passa a ser uma nuvem. A delicadeza do seu trabalho faz com que sintamos uma leveza que não senti com mais ninguém. A Lúcia é única! Não só por isto, mas por tudo e por tanto que me dá”, elogiou.

“Quanto ao corte, faz bem mudar. Se até aos 30, cortar dois dedos parecia o fim do mundo, aos 40 deixei de ter receios, e assim continuo aos 50. Absolutamente importante é cuidar dele, usar os produtos certos para o reparar depois de um verão intenso. Comecei hoje todo este processo, com os produtos certos e sei que vai crescer com força e vitalidade”, sublinhou, terminando.