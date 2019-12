“Casados à Primeira Vista”: Liliana admite envolvimento com mulher

Liliana admitiu que se envolveu com uma pessoa do mesmo sexo durante as gravações do programa “Casados à Primeira Vista”, da SIC.

A concorrente estava a jogar ao jogo do “Eu Nunca” com o restante grupo quando revelou que já se tinha envolvido com uma mulher. “Qual é o drama?” reagiu a secretária rapidamente.

“Acho que as pessoas hoje em dia não são frontais e não mostram com medo de serem julgadas e não falam do que já fizeram”, explicou a mulher de Pedro Pé Curto na experiência social.

Liliana foi mais longe e garantiu que não está À espera da aprovação de ninguém. “Não estou à espera da aprovação de ninguém, não tenho vergonha. Se já tive uma relação homossexual? Não vou mentir, aconteceu, aconteceu”, rematou.

Recentemente, Pedro Pé Curto admitiu, no dia do seu aniversário ao grupo de amigos, ter-se envolvido sexualmente uma vez com Liliana durante as duas semanas que estiveram de fora da experiência social da SIC.

