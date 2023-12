Liliana Filipa e Daniel Gregório põem fim a rumores de separação

Desde junho, Liliana Filipa e Daniel Gregório enfrentam rumores de separação. Contudo, o casal pôs fim às dúvidas.

Liliana Filipa e Daniel Gregório enfrentam rumores de separação desde o verão. Porém, nunca confirmaram as suposições ou abordaram o tópico. Aos poucos, foram aparecendo juntos em algumas datas específicas, como o aniversário da filha Ariel e o Halloween.

Meses depois, o casal colocou um “ponto final” aos rumores de um término e mostrou estarem juntos.

Esta sexta-feira, 1 de dezembro, ambos partilharam um vídeo nas redes sociais, no qual aparecem a montar a árvore de Natal com os filhos, Ariel e Santi. A certa altura do vídeo, Liliana e Daniel surgem a dar um beijo um ao outro.

De relembrar que, várias vezes, o casal foi confrontando sobre a situação. Mas sempre afirmaram não ter o que comentar e que se tratava de um assunto privado.