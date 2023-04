Liliana Filipa está em Paris com os filhos: “O entusiasmo é mesmo muito”

Depois das férias em família na Madeira, Liliana Filipa voltou a viajar com os filhos. Desta vez, a influenciadora levou os mais pequenos à Disneyland.

A influenciadora digital, Liliana Filipa, foi com os dois filhos, Ariel e Santi, e o companheiro, Daniel Gregório, até Paris, na França. Recentemente, já haviam estado em família na Madeira.

O objetivo principal da viagem era levar os mais pequenos a conhecer a Disneyland: “Welcome to Disneyland! Já não se falava noutra coisa há cerca de seis meses dentro de casa, chegou a hora de viver a magia da Disney a quatro”, escreveu Liliana numa primeira publicação.

Posteriormente, a influenciadora lançou uma outra publicação a explicar como é a experiência com crianças.

“Depois de 2 vezes juntos na Disneyland (Paris e Orlando) desta vez na melhor companhia de sempre!!! Vir com os nossos filhos à Disney está a ser uma experiência 1000x melhor, mesmo adultos, sendo pais, o entusiasmo é mesmo muito!!!”, começou por dizer.

“Para toda a gente que pensa duas vezes em trazer crianças mais pequenas, posso dizer que 3 e 4 anos são idades MARAVILHOSAS porque vivem a magia de uma forma encantador”, rematou.

