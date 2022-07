Liliana Filipa faz revelações sobre o nascimento dos filhos: “Perdi muito sangue”

Liliana Filipa e Daniel Gregório marcaram presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, e em conversa com Cláudio Ramos fizeram algumas revelações.

O casal de ex-concorrentes de “Casa dos Segredos”, na TVI, tem dois filhos em comum, Ariel e Santi, que também estiveram presentes no programa.

A “influencer” começou por confessar que nem tudo foi fácil no parto de Ariel: “Foram três epidurais. Foi muito complicado, estive muitas horas no hospital”. Já em relação ao nascimento do menino explicou: “Perdi muito sangue, foi uma cirurgia de urgência”.

Confrontados com a hipótese de terem mais filhos, Liliana Filipa garantiu: “Acabou, está bom”. Por outro lado, Daniel Gregório admitiu que no futuro gostava de ter mais filhos.