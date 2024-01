Liliana Santos abandona “Dança com as Estrelas” à terceira gala

A atriz Liliana Santos abandonou o programa “Dança com as Estrelas” à terceira gala, depois de ter sido a menos votada pelo público.

A atriz Liliana Santos e o bailarino Daniel Courinha saíram neste sábado à noite do “Dança com as Estrelas”, depois de terem sido os menos votados pelo público na terceira gala.

A artista e o bailarino reuniram 37 por cento das votações dos telespetadores, enquanto o manequim Tiago Carreira – que ontem celebrou mais um aniversário -, e a respetiva bailarina tiveram 63 por cento.

“Queria agradecer muito por todas as mensagens e por todo o apoio nestas semanas, vocês são incríveis, tenho estado a ler tudo o que me enviaram, obrigado por todo o carinho”, reagiu Liliana Santos.