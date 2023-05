Lista de famosos do “Hell’s Kitchen” está completa: conheça todos os nomes

A lista das figuras públicas que vão participar no “Hell’s Kitchen Famosos”, da SIC, já está completa. Fique a conhecer os concorrentes.

A N-TV noticiou ontem, quinta-feira, em primeira mão, os primeiros concorrentes do novo programa de cozinha apresentado pelo “chef” Ljubomir Stanisic na SIC e está agora em condições de apresentar a lista completa.

Assim, a Pedro Fernandes, Lourenço Ortigão, Diogo Amaral, Ana Marta Ferreira, Pedro Granger, Io Apolloni e Cláudia Semedo vão juntar-se Francis Obikwelu, Luís Lourenço, Ana Garcia Martins, Melânia Gomes, Noémia Costa e Luísa Sobral, soube o nosso “site”.

No caso de Noémia Costa, a atriz regressou recentemente e Portugal depois de ter estado vários meses no Brasil a gravar a nova novela “Travessia”. No Rio de Janeiro, a intérprete cruzou-se com vários portugueses, entre eles Ricardo Pereira e Luís Castro.

As gravações do formato com o “chef” Ljubomir Stanisic arrancaram no passado sábado e resta saber se o feitio “intempestivo” do cozinheiro se vai manter com as figuras públicas, como aconteceu nas edições anteriores com os participantes anónimos.