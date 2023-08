“Livre de perigo”, João Catarré agradece “mensagens de solidariedade”

O ator João Catarré está “livre de perigo”, informou, em comunicado, a agência Elite Lisbon. Intérprete terá lutado contra uma leucemia.

Depois das notícias que saíram na manhã desta terça-feira sobre o estado de saúde do ator João Catarré – que enfrentou uma leucemia, de acordo com o ex-concorrente de “O Amor Acontece” António Carvalho -, a agência do intérprete, a Elite Lisbon, fez um ponto de situação sobre a saúde do intérprete da novela “Sangue Oculto”, da SIC.

“O ator João Catarré lamenta, profundamente, as notícias falsas que, a seu respeito, têm vindo a público”, refere um comunicado, citado pelo “site” da revista “Nova Gente.

Apesar do desmentido, a agência dá o dito pelo não dito e acaba por confirmar, nas linhas seguintes, o estado grave que o intérprete atravessou: “Agora, livre de perigo e em franca recuperação de um problema de saúde, agradece as inúmeras mensagens de solidariedade que recebe.”

Segundo o site “Flash”, João Catarré começou por ser assistido num hospital privado de Lisboa e foi mais tarde transferido para uma unidade de saúde pública especializada no tratamento de doenças oncológicas.