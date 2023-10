Ljubomir Stanisic abre portas de casa alentejana a Júlia Pinheiro

O “chef” Ljubomir Stanisic abriu as portas da herdade alentejana a Júlia Pinheiro. A reportagem é para ver nesta segunda-feira, na SIC.

Ljubomir Stanisic está radicado no Alentejo, na sua herdade de Grândola e, pela primeira vez, abre a porta do seu “santuário”, neste caso a Júlia Pinheiro. A reportagem vai para o “ar” esta segunda-feira à tarde, no programa “Júlia”, na SIC.

“Longe da azáfama do dia-a-dia, Ljubomir tem um refúgio, no Alentejo, onde se mostra um homem diferente”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.

“Numa rara exceção, o ‘chef’ abriu-nos as portas do seu espaço sagrado… e revelou-nos alguns segredos. Segunda-feira, não perca a conversa!”, rematou Júlia Pinheiro.

Recorde-se que, no final da semana passada, o “chef” deu os parabéns ao amigo e músico Paulo Furtado pelo novo álbum do The Legendary Tiger Man”.