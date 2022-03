Ljubomir Stanisic estreia-se como ator na série “O Clube” da SIC

Ljubomir Stanisic estreia-se como ator na série “O Clube”, do serviço de streaming OPTO SIC, ao lado de Sara Matos, José Raposo, Margarida Vila Nova e Filipa Areosa.

O chefe de cozinha, de 42 anos, que se mudou da TVI para a SIC para apresentar o “Hell’s Kitchen”, vai ter uma participação especial no projeto do serviço de streaming do terceiro canal, estreando-se assim na representação.

“O Clube” é uma das primeiras séries originais da estação privada a ser transmitida no Opto. Ao longo da história, o público poderá acompanhar as diversas aventuras da noite lisboeta.

Deste elenco fazem parte atores como José Raposo, Sara Matos, Margarida Vila Nova, Filipa Areosa, entre outros.

Recorde-se que o OPTO SIC vai estar disponível a partir de 24 de novembro e tem duas versões: uma versão sem custos, em que basta ao utilizador registar-se, e uma versão Premium.