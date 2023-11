Ljubomir Stanisic e Lourenço Ortigão desvalorizam confronto no “Hell’s Kitchen”: “Devíamos ter estendido mais…”

A SIC exibiu neste domingo o episódio de grande tensão entre Ljubomir Stanisic e Lourenço Ortigão no “Hell’s Kitchen Famosos”. Os dois desvalorizam o sucedido.

Tal como a N-TV anunciou, em primeira mão, em junho passado, um dos concorrentes do “Hell’s Kitchen Famosos” “pegou-se” com o “chef” Ljubomir Stanisic e houve mesmo uma “bronca” no estúdio, que a SIC exibiu neste domingo: a tensão aconteceu, nada mais, nada menos, com o habitualmente “pacato” Lourenço Ortigão.

O ator e Ljubomir Stanisic estiveram nesta manhã no “Casa Feliz”, de Diana Chaves e João Baião, e fizeram “tréguas” junto à mesa da cozinha. “Isto vai ficar entre nós…”, começou por referir Lourenço Ortigão. “Foi giro, desde o início que sabíamos que isto ia acontecer… por acaso devíamos ter estendido ainda mais a coisa”, acrescentou o intérprete.

“Resultou bem! As pessoas perceberam que somos muitos amigos e aquilo aconteceu no calor do momento”, completou.

“Vamos para casa um do outro. No trabalho zangámo-nos. Ele já me deu nos cornos muitas vezes no trabalho. Chamei-lhe a atenção, ele ouviu, ponto”, justificou Ljubomir Stanisic.

Polémica no ecrã

No episódio deste domingo, o “chef” não aprovou uma massada de peixe e, perante os receios do ator que Ljubomir Stanisic o humilhasse, sugeriu repetir o prato.

“Vou-te humilhar? És um menino mimado com o comportamento que estás a ter agora. Não faças essa cara que estou a falar contigo seriamente. Estás a cuspir-me na cara”, respondeu Ljubomir Stanisic.