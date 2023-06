Ljubomir Stanisic e Lourenço Ortigão “pegaram-se” no “Hell’s Kitchen” e houve quatro expulsões

Ainda com poucas semanas de gravações, já houve o primeiro momento de tensão em “Hell’s Kitchen Famosos”, com Ljubomir Stanisic a apontar o dedo a Lourenço Ortigão. Registaram-se, entretanto, quatro expulsões.

“Hell’s Kitchen Famosos”, o novo programa da SIC, continua a gravar a bom ritmo e, depois de a N-TV ter apresentado os concorrentes, sabe-se, agora, que um deles se “pegou” com o “chef” Ljubomir Stanisic e que houve mesmo uma “bronca” no estúdio: a tensão aconteceu nada mais, nada menos, do que com o “pacato” Lourenço Ortigão.

Num dos recentes dias, o cozinheiro mostrou-se muito irritado com o ator, que trocou a TVI pela SIC, o que originou uma troca de palavras mais acesa entre os dois, contam ao nosso “site”.

Uma das dúvidas dos bastidores era se Ljubomir Stanisic seria duro com os famosos como foi com os concorrentes anónimos e, pelos vistos, o “chef” mantém o seu “mau” feitio mesmo com as figuras públicas.

Entretanto, as expulsões não param e houve mais quatro penalizados: a Luís Lourenço juntaram-se Francis Obikwelu, Io Apolloni e Noémia Costa.