Ljubomir Stanisic lidera audiências com “Pesadelo na Cozinha”

Ljubomir Stanisic liderou as audiências de domingo à noite, no mês de janeiro, com o programa da TVI “Pesadelo na Cozinha”.

Apesar de a SIC liderar as audiências nacionais, o “Pesadelo na Cozinha” conseguiu uma média de um milhão e 316 mil espetadores, ultrapassando os programas da Estação de Paço D’Arcos.

A TVI completou o primeiro mês do ano 13.9% share, segundo dados CAEM/GfK, sendo a segunda estação preferida dos portugueses.

O “Somos Portugal” liderou as tardes da TVI com uma audiência média de 615 mil espetadores.

Recorde-se que a TVI prepara o regresso de “Dança Com as Estrelas”, no dia 16 de fevereiro, e será apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira. A possibilidade de o programa voltar começou na quarta-feira à tarde nas redes sociais.