Ljubomir Stanisic rejeita ajuda partidária na luta pela restauração

O cozinheiro da SIC alertou nas redes sociais que há partidos que se querem juntar à luta da restauração contra as medidas restritivas impostas pelo Governo, mas Ljubomir Stanisic refuta-as.

“APARTIDÁRIOS, APOLÍTICOS!” É com estas duas exclamações que o “chef” que trocou a TVI pela SIC deixa claro que não quer ajuda no Governo nas manifestações dos restaurantes e similares contra as medidas de restrição do Governo tomadas em face ao Estado de Emergência.

“Somos pelas pessoas, pelos trabalhadores, pelos empresários, pelo País! Chegou-nos a notícia que alguns partidos se pretendem juntar à nossa manifestação. Que fique bem claro que o movimento que representamos não tem cor política”, alertou Ljubomir Stanisic.

“Somos cidadãos comuns unidos por uma luta comum. Lutamos pela sobrevivência dos nossos negócios, lutamos pela sobrevivência da economia, lutamos por todos e cada um dos nossos trabalhadores, pelas nossas famílias, lutamos pelas pessoas, pelo país. Ponto final. Hoje, 16h, Aliados – Porto; amanhã, 12h30, Rossio – Lisboa”, rematou o “chef”.