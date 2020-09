Locutores da Rádio Comercial fazem emissão em casa

Nuno Markl e Vera Fernandes são alguns dos locutores da Rádio Comercial que estão a fazer a emissão desta sexta-feira a partir de casa na sequência das medidas decididas pelo Governo para conter o novo coronavírus.

A Rádio Comercial revelou nas redes sociais que os locutores estão a seguir o plano de contingência, que os permitiu permanecer isolados.

“Limitamos ao mínimo indispensável o número de pessoas nas instalações, a começar pelo estúdio da emissão. Apostamos no trabalho à distância, com boa parte da equipa a trabalhar a partir de casa”, lê-se na conta de Instagram.

Segundo explica a mesma publicação, as próximas emissões não terão entrevistas a convidados e as instalações estão interditas a visitantes. “É indispensável protegermos quem trabalha aqui, e, ao mesmo tempo, damos o exemplo, tendo em conta a responsabilidade que temos como a maior estação de rádio do país. Rádio Quarentena? Sim, mas no ar. Perto de si, sempre.”

