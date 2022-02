Lourenço Ortigão apresentado na SIC

Lourenço Ortigão vai ser apresentado na SIC. O ator saiu da TVI depois de 12 anos.

Já é ator da SIC. Ao fim de 12 anos na TVI, Lourenço Ortigão está a ser apresentado à Imprensa, neste momento, no hotel Miragem, em Cascais. Ao lado do intérprete está Daniel Oliveira, que, assim, consegue mais um trunfo para a ficção do canal.

A conferência de imprensa de apresentação estava marcada para as 11h00, mas os testes obrigatórios à covid-19 atrasaram um pouco o evento.

Antes de sair da TVI – e de ter deixado de ser acionista da Média Capital – Lourenço Ortigão, que faz esta segunda-feira 32 anos, ainda gravou “A Rainha e a Bastarda” para a RTP1.