Lourenço Ortigão e Kelly Bailey mudam de casa (fotos)

Com motivos para sorrir. Depois de, segundo a Imprensa, ter dado uma “nega” à SIC e estar prestes a renovar o contrato com a TVI, onde vai apresentar um programa e continuar a protagonizar novelas, Lourenço Ortigão comprou uma nova casa com a companheira, a atriz Kelly Bailey.

O profissional da TVI quis partilhar a felicidade com os seguidores e mostrar a nova casa, que, pelos vídeos publicados nos InstaStories (uma ferramenta do Instagram), parece ter áreas muito generosas.

“A pirralha veio ver a casa nova do tio”, referiu Lourenço Ortigão a propósito da sobrinha. “Disse para mudar a sala de sitio… por ser o quarto dela”, acrescentou o ator, que ainda pode ser visto na novela “Prisioneira”.

A N-TV mostra-lhe as primeiras imagens do novo “ninho de amor” do casal. “Não quero que seja perfeito, mas que seja sempre real. Tenho muito orgulho em nós”, declarou, esta semana, Lourenço Ortigão nas redes sociais.