Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vão ser pais pela primeira vez

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey preparam-se para ser pais pela primeira vez, garante a imprensa.

De acordo com a revista “Flash”, a “Caras” e o site “Fama Show”, o casal de atores encontra-se à espera do primeiro filho. As mesmas publicações adiantam ainda que a intérprete, de 24 anos, já está no segundo trimestre da gestação.

Recorde-se que Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, que estão juntos há seis anos, conheceram-se em 2014 durante as gravações da trama da TVI, “Única Mulher”.

Até ao momento nenhum dos intérpretes se manifestou sobre a gravidez.

Recorde-se que a atriz já tinha abordado o tema em novembro passado, à N-TV, durante o aniversário da TVI Ficção.

“Acho que nas conversas que temos a minha idade não é um impedimento. O tema está incluído na nossa vida pessoal, é uma grande responsabilidade, temos de pensar um bocadinho e acho que devemos deixar a coisa fluir sem grandes programas”, referiu Kelly Bailey, que se mostrou feliz pela primeira gravidez da grande amiga Carolina Carvalho, namorada de David Carreira.

“É minha amiga e estou muito feliz por ela… quando for mãe há de ser no meu tempo”, assegura.