Lourenço Ortigão é o vencedor do “Hell’s Kitchen Famosos”

Terminou, este domingo, a edição do “Hell’s Kitchen Famosos”. Lourenço Ortigão foi o vencedor do programa.

E chegou ao fim a primeira edição do “Hell’s Kitchen Famosos”. Após várias semanas de competição, com a cozinha a ficar cada vez mais vazia, o programa teve a sua “grande final” e o seu vencedor.

A disputa aconteceu entre Lourenço Ortigão e Ana Marta Ferreira. Quem acabou por ganhar foi o ator. Contudo, antes de anunciar o vencedor, Ljubomir Stanisic deixou algumas palavras aos finalistas.

“Adorei trabalhar com vocês e estou muito orgulhoso. E, sobretudo, honraram a minha profissão. Deram tudo. E isso para mim foi o que me ficou no coração”, disse o “chef”.

Ana Marta Ferreira, que ficou em segundo lugar, deixou uma mensagem ao colega vencedor. “Parabéns ao nosso menino de ouro. Foi mais que merecido”, disse.