Lourenço Ortigão escreve mensagem emotiva sobre Nuno Graciano

Lourenço Ortigão juntou-se à onda de amor em homenagem a Nuno Graciano. O apresentador faleceu esta semana aos 54 anos.

Nuno Graciano faleceu esta quinta-feira, 7 de dezembro, aos 54 anos. Nas redes sociais, as mensagens de carinho e afeto têm sido constantes. Lourenço Ortigão não ficou de fora e escreveu uma mensagem emotiva.

“Confesso que estou com dificuldade em escrever este post: o Nuno era dos bons. Não dos consensuais, nem dos politicamente corretos, mas não sabia não ser igual a ele próprio e dizia sempre o que sentia. Fosse onde fosse, doesse a quem doesse”, escreveu.

“Talvez isso o tenha prejudicado de certa forma, porque muitas vezes quem não conhece julga e não compreende, e este meio tem o ‘dom’ de não perdoar mas eu conhecia-o bem e era dos grandes amigos que tinha desde sempre”, acrescentou.

“Fomos conselheiros um do outro desde o dia em que te conheci, antes de ter uma carreira, até esta semana que passou e foi contigo que conversei horas a fio e que desabafei vezes sem conta sobre a minha vida sabendo que podia confiar cegamente em ti e tu em mim. Mais do que amigos, éramos família”, continuou, mostrando o apoio aos quatro filhos do apresentador – Gonçalo, Tomás, Matilde e Maria.

“Nuno, vais fazer-nos muita falta. A mim já fazes, e de que maneira. Nos meus anos, estavas a olhar para a nossa família com a admiração nos olhos que sempre nos demonstraste. E que guardo para sempre. Um abraço Nuninho, já com saudades. Continua a olhar por nós, agora daí. Que difícil aceitar… Gosto de ti”, concluiu.