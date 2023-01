Lourenço Ortigão espera que o bebé venha com a cara de Kelly Bailey

Lourenço Ortigão admitiu, esta quarta-feira, 11 de janeiro, que espera que o bebé, fruto da relação amorosa com Kelly Bailey, venha com a cara da atriz.

Depois do anúncio oficial da gravidez da intérprete nas redes sociais, o ator e a companheira receberam vários elogios na secção de comentários da publicação, em que surge a artista grávida num vídeo.

Entre as mensagens de parabéns ao casal no “post”, destaque para o comentário de Júlia Palha: “Esta criança vai nascer com uma beleza tão absurda que vai tornar impossível para nós, comuns mortais, continuar a encarar cada manhã de segunda-feira acreditando que o mundo é um lugar justo. Brincadeirinha. O meu coração está contigo mana, que alegria”.

Lourenço Ortigão não deixou a colega de estação sem resposta, confessando que espera que o bebé venha com a cara da mãe. “Já somos dois a desejar que venha com a cara da mãe”, afirmou.

O casal assumiu, em comunicado, estar feliz e ansioso pela chegada do bebé: “Os timings serão sempre definidos por nós. Sempre foi assim e continuará a ser. A viagem começou e está a ser a mais bonita e especial. Estamos ansiosos pelo que aí vem! Estamos à tua espera”.

Os dois atores conheceram-se nas gravações da novela “A Única Mulher” (TVI), em 2014. O romance entre os intérpretes começou quando trabalharam juntos na trama “A Herdeira”, na qual davam vida a um casal no pequeno ecrã.