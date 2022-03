Lourenço Ortigão pode estar de saída da TVI por “falta de oportunidades”

Lourenço Ortigão pode estar de saída da TVI. O ator já terá revelado à administração a sua vontade de não vai renovar o contrato de exclusividade.

Depois de Leonor Poeiras, Fátima Lopes e Isabel Silva, Lourenço Ortigão está insatisfeito com a falta de oportunidades no canal e, segundo a revista “TV Mais”, informou por escrito os responsaveis que não quer continuar na TVI, abdicando dos 12 mil euros que ganha atualmente.

“Está magoado com a falta de oportunidades, depois das promessas que lhe fizeram”, disse uma fonte à publicação. “As escolhas dela [Cristina Ferreira] são evidentes, não há como o negar. O Rúben Rua, o Pedro Teixeira, o Ben”, acrescentou.

A mesma revista avançou que, de acordo com a fonte, “não faltam convites” a Lourenço Ortigão para trabalhar e que a SIC é uma hipótese. No entanto, o intérprete também pondera abraçar projetos internacionais ou apostar na formação.

Lembre-se que o ator estreou-se na TVI com a série “Morangos com Açúcar”, em 2009. A última novela que integrou no canal foi “A Prisioneira”.