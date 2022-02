Lourenço Ortigão reabre restaurante no Estoril

Com a abertura dos espaços de restauração, Lourenço Ortigão e um dos irmãos, Tomás, puseram “mãos à obra” e reabriram o “Villa Sabóia”.

O “Villa Sabóia” reabriu, no Estoril. O espaço de restauração de Lourenço Ortigão esteve a servir “take way” durante o confinamento mas, nesta semana, voltou a abrir as portas.

“Nós, como todos os empresários da restauração e de outros setores, reabrimos ontem o @villasaboia (o interior), com todos os cuidados e ao fim destes meses de espera e de luta. Aproveitámos este tempo ‘fechados’ para renovar o espaço, reformular a ementa, incorporar peças importantes da história da minha família, e garantir a extensão da exploração por mais 15 anos”, pode ler-se na página de Instagram do ator da TVI.

“Pelo meio, na pior fase da nossa história, oferecemos quase 1600 refeições a quem mais merecia”, refere o intérprete numa alusão, por exemplo, aos donativos feitos aos profissionais do Hospital de Cascais.

“Fizemos este grande esforço para que este novo começo seja um ponto de partida para algo ainda melhor do que foi até agora, e não uma estagnação ou apenas o retomar do que já havia. Há um motor, que nunca baixou os braços, trabalhou dia e noite, foi-se abaixo, não dormiu várias noites, mas nunca desistiu e que mais uma vez me encheu de orgulho pela pessoa extraordinária que é. O meu irmão Tomás”, destacou Lourenço Ortigão.

“Agradeço também aos meus incansáveis pais e a toda a equipa escolhida a dedo que hoje está connosco e com quem queremos continuar por muito tempo. Hoje, quem for ao Villa Saboia percebe que é muito mais do que um restaurante, mas uma casa de família com uma história de mais de 100 anos e uma equipa talentosa e profissional. Enche-me de orgulho. Desejo a maior força a todas as pessoas que passam grandes dificuldades nesta altura, aos empresários, famílias. Espero que consigamos não voltar atrás e iniciar aqui o caminho da retoma. Da minha parte, o Villa Saboia espera por vocês com muito entusiasmo. Lá nos vemos!”, rematou o artista.