Luana Piovani posiciona-se contra Neymar e ganha milhares de seguidores

Luana Piovani condenou a posição de Neymar, jogador do Al-Nassr, sobre a privatização das praias no Brasil.

O craque brasileiro, de 32 anos, recorreu à página de Instagram para anunciar um novo projeto, relacionado com o ramo imobiliário. A proposta foi associada à privatização das praias no estado de Alagoas, no Brasil.

Desagradada com a situação, Luana Piovani, de 47 anos, lançou duras críticas a Neymar. A atriz, que vive em Portugal, recordou as traições do atual jogador do Al-Nassr à ex-companheira, Bruna Biancardi, durante a gestação da filha Mavie.

“Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser! Como a gente tem que batalhar para não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo”, referiu.

Em poucas horas, a ex-mulher de Pedro Scooby ganhou mais de 200 mil seguidores.

“Acho que abriram a porta do hospício, saiu uma louca que não solta o meu nome da boca. (…) Queres ser famosa, filha? O tempo já foi. Eras uma ótima atriz, não tenho nada para falar de ti. Mas agora tens que enfiar o sapato na boca”, respondeu, em vídeo, o atleta.

“Queres falar dos meus filhos? Não estou a entender, nunca falei nada dos teus filhos. Sempre tratei os teus filhos muito bem. Se quiseres o telefone das mães dos meus filhos, eu passo-te, não tem problema nenhum. Pergunta a elas se sou um mau pai. Toma vergonha na tua cara”, acrescentou.

Vale recordar que, além de Mavie, Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento terminado com Carol Dantas.