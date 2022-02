Luciana Abreu admite em tribunal que pensou em suicídio

Em tribunal por causa do processo de violência doméstica contra o ex-marido, Daniel Souza, Luciana Abreu admitiu que pensou em suicidar-se durante o casamento.

A atriz, de 36 anos, pensou em “pôr termo à vida”, tal como revelou a representante do Ministério Público (MP) ao ler as alegações finais da intérprete, citada, esta sexta-feira, 25 de fevereiro, pelo “site” “Holofote”.

“Existe uma situação relatada pela dona Luciana, relacionada com as injúrias que lhe eram dirigidas pelo arguido – ‘mata-te, morre’ -, que se culminasse com o facto de a vítima cometer um suicídio teríamos aqui o agravamento da pena”, referiu a representante do MP.

“A dona Luciana estava sozinha no paredão e não encontrava saída para a sua vida e passou-lhe pela mente por termo à vida. As pessoas sentem-se tão abandonadas, desamparadas, humilhadas” acrescentou.

De acordo com o mesmo site, a representante do MP revelou que, nas alegações finais, Luciana Abreu assumiu que se dirigia várias vezes ao paredão para conseguir chorar sem que as suas filhas assistissem.

O MP adiantou que a cantora contou também que o ex-marido não gostava de ser contrariado. “O que acontecia era: ‘não suporto olhar para a tua cara, não és ninguém, quem és tu, julgas que és uma estrela, não prestas’”, disse, citando a artista.

Em defesa de Daniel Souza, o advogado afirmou que “não ficou provado que o arguido tenha molestado a assistente” e “nenhum facto” de que praticou um crime de violência doméstica. “É uma pessoa calma, que sempre evitou conflitos e jamais proferia tais injúrias ou insultos”, disse o advogado nas alegações finais.