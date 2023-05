Luciana Abreu assistida no hospital antes de programa da SIC

Luciana Abreu teve de ser assistida no hospital antes de conduzir um dos últimos programas da SIC. Atriz agradeceu a ajuda.

Mais um grande susto antes de entrar em direto neste fim de semana: a atriz da SIC voltou a ter dores na cervical e teve de ser assistida no hospital antes de começar o último “Domingão”, na SIC.

“A medida do amor é amar sem medida e a prova disso é que hoje, graças a todos vós,

a dor das hérnias na cervical não superou o amor, a força, nem a gratidão”, escreveu “Lucy”, como é conhecida, depois de recuperar, nas redes sociais.

“Obrigada equipa querida, obrigada aos técnicos de saúde do Hospital Trofa Saúde Alfena, obrigada a todos lá em cima”, acrescentou Luciana Abreu.

“Obrigada @peedro__vaz conseguiste fazer magia. Obrigada meu grande amigo @jacinto_viana por não me largares um segundo. Minha Mikinhas @micaela__medeiros para ti o longe sempre se faz perto. Até amanhã meus queridos Domingueiros”, rematou a atriz e cantora da SIC.

Recorde-se que a artista tem sido muito falada na Imprensa devido à relação com o cavaleiro João Moura Caetano. Apesar de, alegadamente, Paulo e Rita Caetano não estarem a ver com bons olhos o namoro do filho, a família já terá recebido a atriz e cantora da SIC na sua quinta no Alentejo.

A revelação foi feita por Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha: “No passado dia 1 de abril houve um almoço na herdade e a Luciana foi recebida pelo Paulo e pela Rita Moura Caetano numa grande tenda”, garantiu o empresário.

“Conheço a família Moura-Caetano há muitos anos, somos amigos e tratamo-nos quase como família. É uma família tradicional com pessoas e valores, mas são liberais e aceitam que os filhos sejam felizes”, concluiu Rui Oliveira.