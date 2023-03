Luciana Abreu confirma namoro com cavaleiro João Moura Caetano

Depois de algumas semanas de especulação, Luciana Abreu confirmou que namora com o cavaleiro João Moura Caetano.

A notícia do alegado romance saiu há alguns dias e, agora, Luciana Abreu confirmou que tem uma relação com o cavaleiro João Moura Caetano. Quem falou em nome da atriz da SIC foi o comentador de assuntos do social Léo Caeiro.

“Estão numa relação, a Luciana confirmou-me. E pediu-me para dizer que apenas quer ser feliz”, referiu Léo Caeiro.

“Falei com a Luciana Abreu para comprovar a realidade. E a verdade é que está numa relação com João Moura Caetano”, acrescentou o comentador de social.

Recorde-se que a artista tem quatro filhas, duas fruto da relação com o futebolista Yannick Djaló – Lyonce e Lyanii -, e duas do casamento terminado com o empresário Daniel Souza, Amoor e Valentine.