Luciana Abreu está separada de João Moura Caetano e diz que não admite “traições, faltas de respeito e mentiras”

Luciana Abreu confirmou na tarde desta segunda-feira a separação de João Moura Caetano. A atriz chegou a pensar em casar-se com o cavaleiro.

Fim do romance. Depois de ter dito, ao JN, que “seja o que Deus quiser” quanto a um eventual casamento com João Moura Caetano, Luciana Abreu avançou estar tarde ao jornal diário que já não namora com o cavaleiro.

Ao JN, a atriz frisou que não admite “traições, faltas de respeito e mentiras”. Segundo a intérprete e apresentadora da SIC, a decisão da separação partiu dela.

No passado dia 15 de novembro, a artista disse à mesma publicação que era “uma mulher feliz e completa”.

Antes, no dia 9, referiu: “O meu coração está preenchido… o amor faz bem a toda a gente! A mim faz maravilhas. Estou bem e em paz. E isso é o melhor”.