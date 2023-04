Luciana Abreu foi recebida pela família de João Moura Caetano, revela Rui Oliveira

Luciana Abreu já foi apresentada aos pais do cavaleiro João Moura Caetano, revelou nesta sexta-feira à noite Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha.

Apesar de, alegadamente, Paulo e Rita Caetano não estarem a ver com bons olhos o namoro do filho, o cavaleiro João Moura Caetano, com Luciana Abreu, a família já terá recebido a atriz e cantora da SIC na sua quinta no Alentejo.

A revelação foi feita nesta sexta-feira à noite por Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha: “No passado dia 1 de abril houve um almoço na herdade e a Luciana foi recebida pelo Paulo e pela Rita Moura Caetano numa grande tenda”, garantiu o empresário.

“Conheço a família Moura-Caetano há muitos anos, somos amigos e tratamo-nos quase como família. É uma família tradicional com pessoas e valores, mas são liberais e aceitam que os filhos sejam felizes”, concluiu Rui Oliveira.

Já Teresa Guilherme, em conversa com o marido de Manuel Luís Goucha, lembrou uma capa da revista “Nova Gente” dos anos 80, na qual aparecem Paulo Caetano e Rita Ribeiro na capa. A apresentadora lembrou que, na altura, a família de conhecido cavaleiro não terá aceite o romance com a artista e que, 40 anos depois, o pai de João Moura Caetano esteja a fazer o mesmo ao filho.