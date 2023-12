Luciana Abreu organizou aniversário para as filhas e nem sinal de João Moura Caetano

Luciana Abreu organizou nesta quinta-feira o aniversário das filhas Amoor e Valentine e João Moura Caetano, o ex-namorado, não foi visto na festa.

Nem um sinal do cavaleiro. Chegou a pensar-se que João Moura Caetano, ex-namorado de Luciana Abreu, podia marcar presença no aniversário das filhas da atriz e apresentadora, Amoor e Valentine, mas o cavaleiro não aparece no vídeo publicado por “Lucy” nas redes sociais.

As meninas divertiram-se ontem numa festa cujo tema foram os cavalos e os póneis. Uma ironia, já que João Moura Caetano, cavaleiro, não terá estado presente.

Depois de ter terminado a relação com João Moura Caetano, Luciana Abreu voltou a por os pontos nos “is”. Em entrevista à revista “TV Guia” desta quinta-feira, “Lucy”, como é conhecida no meio artístico, deixou uma garantia: “Perdoo, mas não tenho Alzheimer”.

Recorde-se que a atriz e apresentadora confirmou no final de novembro a separação do cavaleiro, com quem chegou a pensar em casar-se.

Ao “JN”, Luciana Abreu frisou que não admite “traições, faltas de respeito e mentiras”. Segundo a intérprete e apresentadora da SIC, a decisão da separação partiu dela.