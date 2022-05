Luciana Abreu: “Parem de insistir em descobrir a minha morada”

Luciana Abreu pediu, esta segunda-feira, 30 de maio, aos seguidores para que deixem de tentar descobrir a morada da sua casa.

A atriz, de 37 anos, ficou indignada com uma internauta que queria saber o local onde reside para enviar um bolo com uma fotografia da sua cara. A artista aproveitou a mensagem para deixar um alerta geral.

“São muitas as pessoas a informarem-me desta situação! Parem, pois caso contrário tomarei uma atitude”, escreveu a também apresentadora da SIC, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

“Agradeço que parem de insistir em descobrir a minha morada! Isto já se torna ridículo e preocupante”, rematou.

Luciana Abreu vive com as filhas Lyonce e Lyannii, fruto da relação que manteve com Yannick Djaló, e as gémeas, Amoor e Valentine, resultado do relacionamento amoroso também já terminado com Daniel Souza.

Há menos de uma semana, a cantora celebrou o aniversário rodeada pela família: “O verdadeiro luxo é ter em casa aquilo que te faz feliz. Obrigada, meu Deus, infinitamente obrigada pela tamanha bênção que me deste”, escreveu, nas redes sociais.