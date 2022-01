Luciana Abreu apresenta programa das manhãs de sábado da SIC

Luciana Abreu foi a escolhida para apresentar a solo o programa “Estamos em Casa”, deste sábado, 29 de janeiro.

A apresentadora do “Domingão” vai fazer companhia ao público da estação de Paço de Arcos na manhã deste sábado conduzindo o formato que em todas as emissões conta com uma cara conhecida diferente.

“Vou partilhar convosco a casa, a minha casa, a minha alegria, a minha fé”, escreveu a também cantora no perfil de Instagram.

Pela condução deste programa já passaram Bárbara Guimarães, Diana Chaves, Iva Lamarão, Fernando Rocha, Sara Matos, Bárbara Norton de Matos, Carla Andrino, Carolina Loureiro, entre outros.