Luciana Abreu recorda nascimento das gémeas: “São umas sobreviventes”

A atriz e apresentadora Luciana Abreu lembrou o nascimento das filhas gémeas com palavras emocionadas nas redes sociais.

Dias de emoção. Luciana Abreu lembrou o nascimento das filhas gémeas, Amoor e Valentine, e partilhou com os milhares de seguidores os momentos difíceis que se seguiram.

“As minhas gémeas são umas sobreviventes. Quando nasceram, com 800 gramas e 1000 gramas, superaram todas as expectativas da Medicina e da natureza”, começou por referir nas redes sociais.

“A minha Valentine, uma valente sem igual, estava a alimentar a irmã e não recebia nada pelo cordão umbilical. Nasceu sem vida e foi reanimada. A Amoor, um poço de amor, estava a comer pelas duas e com líquido amniótico espalhado pelo corpo. Nasceu com problemas no coração e curou-se”, acrescentou.

“Ambas sobreviveram pela sua valentia e pelo amor uma pela outra. Esta é a história das minhas gémeas e o porque dos seus nomes. Hoje completam seis anos e fazem jus aos seus nomes: a Amoor é de uma doçura sem igual e a Valentine é a força em forma humana. Sou grata a Deus por ser vossa Mãe e pela lição de vida que vocês são para mim”, rematou Luciana Abreu.