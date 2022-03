Ludmilla está internada com inflamação nos rins

A cantora brasileira encontra-se hospitalizada desde a madrugada de terça-feira devido a uma inflamação nos rins.

Ludmilla está internada numa unidade hospitalar no Rio de Janeiro, no Brasil, onde foi diagnosticada com pielonefrite aguda depois de sentir “fortes dores abdominais”, anunciou a equipa da artista nas redes sociais.

“Diagnosticada com pielonefrite aguda complicada, espécie de processo inflamatório nos rins, a cantora está com pus nos órgãos excretores e com muita dor”, lê-se no comunicado, referindo ainda que a artista foi medicada e está em observação, “sem previsão de alta”.

View this post on Instagram COMUNICADO A post shared by Ludmilla (@ludmilla) on May 13, 2020 at 7:08pm PDT

A publicação revela ainda que o direto no Instagram que ia decorrer no sábado, dia 16 de maio, foi adiado e ainda não há nova data.