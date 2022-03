Luís Borges admite que entraria numa nova edição do “Big Brother”

Luís Borges assumiu que entraria numa nova edição do “Big Brother” se juntasse famosos com anónimos.

O comentador do “Big Brother – Duplo Impacto” admitiu no “Extra” do formato da TV, esta quarta-feira, 10 de fevereiro, que estaria disposto a entrar numa nova edição do “reality show” inspirada no “Big Brother Brasil”, que junta famosos e anónimos.

“Devia existir um ‘Big Brother’ como há no Brasil, que mistura famosos com anónimos. Isso gostava de fazer”, afirmou o também manequim internacional.

De recordar que depois de ter apresentado na estação televisiva duas edições do programa “Cabelo Pantene – O Sonho”, o modelo regressou ao ecrã para se juntar ao leque de comentadores oficiais do “Big Brother – Duplo Impacto.

Luís Borges estreou-se como comentador do “reality show” duas semanas após o início do formato da TVI.