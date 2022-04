De “coração apertado”, Luís Borges despede-se do “Big Brother – Duplo Impacto”

Luís Borges revelou, esta quinta-feira, 18 de março, que já não faz parte do painel de comentadores do “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI.

O manequim despediu-se do programa “Extra”, de análise a tudo o que se passa dentro do “reality show” da estação de Queluz de Baixo, para apresentar a próxima edição do “Cabelo Pantene – O Sonho”.

“E despedi-me do ‘Big Brother’. Com o coração apertado por deixar colegas que tão bem me receberam, mas com a sensação de dever cumprido. Agora está na hora de desligar o chip e concentrar-me para o novo projeto, aqui na TVI, que tanta vontade tenho de fazer”, escreveu o modelo no Instagram.

No final, o também apresentador agradeceu aos seguidores pelo apoio: “Obrigado a todos os que me acompanharam e me enviaram mensagens de carinho. Um beijo e até já. ‘Cabelo Pantene’, estou pronto.”

Na nova temporada de “Cabelo Pantene – O Sonho”, Luís Borges vai contar com a companhia de Sofia Ribeiro. A atriz já tinha confessado que estava com medo de aceitar este novo desafio.