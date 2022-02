Luís Borges é o novo comentador do “Big Brother” (TVI)

Luís Borges é o novo comentador oficial do “reality show” “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI, tal como anunciou nas redes sociais.

Depois de ter apresentado na estação de Queluz de Baixo as duas edições do programa “Cabelo Panténe – O Sonho”, o manequim está de regresso com um novo desafio.

A partir desta segunda-feira, o modelo vai passar a comentar regularmente tudo o que se passa dentro do “reality show”, da TVI, no formato “Extra”, conduzido pela apresentado Iva Domingues.

“É oficial! Sou o novo comentador do ‘Big Brother’”, escreveu Luís Borges no anúncio que fez no perfil de Instagram.

Diversas caras conhecidas como Júlia Palha, Daniela Melchior e Carina Caldeira deram os parabéns ao novo comentador.

Além de Luís Borges, também Pedro Crispim, Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce” e Fanny Rodrigues fazem parte do elenco de comentadores.