Luís Borges recorda última conversa com Eduardo Beauté após um ano da sua morte

Um ano após a morte do cabeleireiro português, Luís Borges recordou o ex-marido, Eduardo Beauté, e a última conversa que tiveram.

O modelo assinalou, esta segunda-feira, um ano desde a morte do ex-marido com uma homenagem no Instagram, na qual destacou o último diálogo. O manequim revelou que o “hairstylist” referiu que precisava “de um fim de semana para descansar”.

“Faz hoje um ano que partiste, um ano em que as nossas vidas ficaram mais vazias e mais tristes”, começou por afirmar. “Lembro-me perfeitamente da nossa última conversa, sentados no sofá da tua casa”, acrescentou.

“As últimas conversas nunca se esquecem, principalmente quando a vida não nos dá a chance da despedida. Precisavas de um fim de semana para descansar, longe de saberes que aquele seria o do teu eterno descanso”, prosseguiu.

Luís Borges referiu que a “única preocupação”, naquele momento, era como iria revelar a morte de Eduardo Beauté aos filhos, Bernardo, Lurdes e Eduardo. “Como iria dizer aos nosso filhos que o pai já não iria poder passear, brincar, levar à escola, encher de mimos”.

“A ‘Lu’ é sem dúvida a que sente mais a tua falta. Era e será sempre a princesa dos teus olhos. Era contigo que ela desabafava e adorava dormir de conchinha. Por mais amor que lhe dê, o vazio que ela sente nunca vou conseguir tapar”, rematou.

Recorde-se que os filhos em comum foram adotados enquanto o manequim mantinha uma relação amorosa com Eduardo Beauté. O ex-casal divorciou-se em 2016, após cinco anos de casamento.

