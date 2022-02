“Big Brother”: Luís e Bruno revelam que cansaço e má alimentação foram os motivos da desistência

Os ex-concorrentes do “Big Brother – A Revolução” revelaram que desistiram do programa da TVI devido às consequências do cansaço e da má alimentação.

Depois de estarem dias dentro da casa mais vigiada do país, Luís e Bruno desistiram do “reality show” por questões de saúde. Esta quinta-feira, os dois estiveram no “Dia de Cristina” para explicar o que aconteceu.

“Ainda não sei explicar muito bem o que é que aconteceu. Durante aqueles dias sentia-me muito cansado. Chegava à cama muito cansado e não conseguia adormecer. Depois tive outra consequência, fiquei afónico. […] Fiz uma série de exames, nunca acusou nada nos exames”, contou Luís.

Sobre as discussões com outro ex-concorrente André Filipe e as acusações de que o também o jovem, que esteve internado no hospital, seria o responsável pela saída de Luís, este não culpa o jogador.

Já Bruno confirmou que desmaiou no “reality show” devido à “falta de descanso e má alimentação”. “O nosso corpo começa a acusar cansaço”, referiu o ex-participante a Cristina Ferreira.