Luís Cabral deixa de ser CEO da Media Capital

Luís Cabral deixou de ser CEO da Media Capital, após ter assumido o cargo em julho do ano passado, dando lugar a Manuel Alves Monteiro.

Depois de Sérgio Figueiredo ter saído da direção de Informação da TVI, eis que surgem novas mudanças na estação. De acordo com o comunicado enviado pela Media Capital, Luís Cabral renunciou o cargo.

“O Grupo Média Capital, SGPS, S.A. (‘Sociedade’) informa que, nesta data, o

Senhor Administrador Luís Filipe Cabral de Mascarenhas e Meneses Garcia, apresentou renúncia ao seu cargo nos órgãos sociais da Sociedade”, explicou a empresa.

“O Grupo Media Capital regista com profundo reconhecimento o contributo e reconhecida

competência com que Luís Cabral serviu a Sociedade, em diferentes áreas de negócio e em

diferentes funções, sempre pautando a sua atuação por elevados níveis de rigor e profissionalismo e aproveita a oportunidade para expressar os votos de sucessos futuros”, pode ler-se ainda no comunicado.

Daqui para a frente, Manuel Alves Monteiro, que foi vogal da empresa Mystic Invest e integrava o conselho de administração como administrador não executivo, será o novo CEO.

“Este é um cargo de imensa responsabilidade, que assumirei com o propósito de dar continuidade a uma modernização do Grupo Media Capital. Agradeço a confiança em mim depositada pelo Conselho de Administração e desde já, conto com todos para juntos fazermos este percurso em direção ao futuro”, disse o novo CEO da Media Capital.