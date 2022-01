Luís Trigacheiro é o grande vencedor do “The Voice Portugal”

Luís Trigacheiro foi o grande vencedor do “The Voice Portugal” na gala deste domingo transmitida pela RTP1.

A noite abriu com uma homenagem muito emotiva, por parte dos mentores do “The Voice Portugal”, a Carlos do Carmo. Ao longo do programa assistimos às atuações dos cinco finalistas e onde todos eles tiveram a oportunidade de cantar com um convidado especial.

Luís Trigacheiro teve a honra de subir ao palco ao lado de Simone de Oliveira, Tiago Silva cantou com Marco Paulo. Já Diogo Leite contou com a companhia de Marco Rodrigues. Os dois finalistas da equipa da Aurea, Tiago Barbosa e a dupla Miguel e João, cantaram com Jorge Palma.

Em quinto e quarto lugar terminaram Diogo Leite e Miguel e João, respetivamente. Conhecido o Top 3, Luís Trigacheiro, Tiago Silva e Tiago Barbosa voltaram a cantar a música que escolheram nas suas provas cegas. De seguida, foram escolhidos os dois finalistas da noite.

O duelo final pôs frente-a-frente Luís Trigacheiro da equipa de Marisa Liz e Tiago Silva do mentor António Zambujo.

A final do “The Voice Portugal” contou com a presença de vários convidados musicais: David Carreira, Plutónio, Amor Electro e Rita Sanches, a vencedora da edição anterior do concurso.