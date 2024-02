Luisinha Oliveira magoa-se no braço e falha gala do “Dança com as Estrelas”

A concorrente Luisinha Oliveira caiu sobre o braço num ensaio e magoou-se, o que impossibilitou a participação na gala deste sábado do “Dança com as Estrelas”.

Luisinha Oliveira não pôde dançar nesta gala do programa de sábado à noite da TVI devido a uma lesão, mas regressará no próximo sábado “cheia de força”, avança o quarto canal. Tudo aconteceu depois da concorrente ter caído sobre o braço esquerdo, que está imobilizado, durante os ensaios.

“Como viram esta semana, infelizmente, eu não pude dançar porque não tinha autorização”, começou por referir a influenciadora digital no perfil de Instagram do “Dança com as Estrelas”.

“Caí durante um ensaio, nem foi uma coisa muito complicada, mas simplesmente calhou mal, a perna de apoio fugiu e eu caí por cima do braço e magoei-me”, descreveu.

“Já estou a ser acompanhada, vou fazer aquilo que me mandam, vou-me portar bem e não vou forçar, por muito que eu queira estar a dançar”, rematou Luisinha Oliveira.