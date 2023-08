Madalena Aragão: “Sinto muita responsabilidade nos ‘Morangos com Açúcar'”

A atriz, de apenas 18 anos, interpreta a primeira protagonista da série juvenil da TVI que terminou as gravações na semana passada. Madalena Aragão agradece o carinho do público.

O “reboot” da série juvenil da TVI “Morangos com Açúcar” acabou as gravações da primeira temporada em Lisboa. A segunda série, de verão, vai ser em Vila Nova de Milfontes, pode adiantar a N-TV e a protagonista, Madalena Aragão, de 18 anos, faz o balanço dos últimos meses ao lado de estrelas consagradas como Fernanda Serrano e Rita Pereira.

“Foi uma série que me deu muito prazer. Quando pensamos que é um projeto tão acarinhado pelos portugueses sentimos um bocadinho o peso da responsabilidade e de dar o máximo de nós, com a melhor qualidade possível. Somos uma família, criámos uma turminha boa”, refere a intérprete, que recorda. “Foi a minha primeira protagonista. Há outra responsabilidade. Mas sentimos o amor dos fãs que viam os ‘Morangos com Açúcar’, o que nos dá uma motivação para continuar”.

Quanto ao encontro com os fãs nas gravações, sobretudo nas exteriores, como na praia, em Carcavelos, Madalena Aragão faz um balanço positivo. “O encontro com as pessoas tem sido muito bom. As pessoas são muito simpáticas, vêm ter connosco porque gostam de nós e do nosso trabalho, é muito gratificante perceber que as pessoas já estão tão felizes por nós, isso dá-me mais motivação”, assegura.

Relativamente à série que terminou há já 20 anos, a artista garante que não serviu de inspiração. “Sinceramente não vi muito as temporadas anteriores, ou seja, ainda só tenho 18 anos. Quando os ‘Morangos’ acabaram, só tinha oito, não me lembro muito bem, apanhei mais as bandas, como os D’ZRT e as Just Girls”, admite.

Já a personagem, “tem sido uma complicada, porque é muito diferente da pessoa que a interpreta, mas o Marco Medeiros, o Francisco Antunez e o João Gomes, que também está a ajudar a realizar, foram impecáveis e têm ajudado neste caminho”.

Recentemente, Madalena Aragão e o namorado, Lucas Dutra, foram reconhecidos a nível internacional, com um prémio em Cannes, com a curta “(Nós) na cabeça” que trouxe para Portugal o Melhor Guião na TikTokShortFilm. “A ideia do argumento surgiu de uma relação que tive em tempos, e passei-a para o Lucas, que escreveu. Pensámos que não íamos ganhar nada, enfim, sabíamos que tínhamos tentado, e do nada recebemos um telefonema a dizer que tínhamos ganho e que era para ir a Cannes! Não cheguei a ir, estava a filmar nesse dia, não faz mal, o Lucas recebeu o prémio e foi uma surpresa muito boa”.

Os dois acabaram por assumir o namoro. “As coisas com o Lucas evoluíram muito naturalmente, já éramos amigos e nem sei explicar o resto da história”, começa por dizer, de forma tímida. “De um dia para o outro acordei e estava apaixonada. Temos tempo um para o outro, apesar das agendas complicadas, mas acho que funciona. Tem sido bom, ajudamo-nos muito, somos chatos um com outro, mas há uma admiração mútua, gosto muito de trabalhar com ele”, diz a atriz, à despedida.