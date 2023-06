Madeira recebe semifinal dos Emmy Awards

A Madeira vai acolher a semifinal da 51.ª edição dos International Emmy️ Awards, os prémios de televisão mais importantes do mundo.

Esta semifinal, que se realiza no próximo dia 23 de junho, determinará as finalistas na categoria de Melhor Atriz (“Best Performance by an Actress”), através de uma votação pelos membros do júri.

A semifinal decorre pela primeira vez na Madeira e o programa inclui uma reunião fechada de votação pelo júri, no Salão Nobre do Edifício do Governo Regional da Madeira, e um jantar oferecido por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, no dia 22 de junho, na Quinta Vigia.

Os prémios da International Academy of Television, Arts and Science distinguem anualmente os melhores de programas de televisão a nível mundial. Os programas são selecionados em várias categorias e, no final, os mais votados recebem os conceituados International Emmy️ Awards.

O evento contará com a presença de várias personalidades portuguesas ligadas à indústria televisiva. Estarão presentes mais de 20 jurados que incluem representantes dos três canais portugueses – RTP, SIC e TVI – e da brasileira Globo.

O nome da vencedora do Emmy️ de Melhor Atriz Principal (“Best Performance by an Actress”), bem como todos os premiados das restantes categorias a concurso, será anunciado em novembro, no decorrer da cerimónia dos International Emmy️ Awards, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Recorde-se que Portugal já foi distinguido com três Emmy️ em edições anteriores, com as novelas “Meu Amor” (TVI), “Laços de Sangue” (coprodução SIC/TV Globo) e “Ouro Verde” (TVI).